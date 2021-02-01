Президент Реала Флорентино Перес не может понять, почему нападающего мадридского клуба Карима Бензема не вызывают в сборную Франции.

"Это огромный беспорядок. Никто не может понять, зачем лишать себя одного из лучших игроков мира.

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Я хотел бы отметить поведение Бензема, которое было образцовым. Его очень ценят товарищи по команде. Бензема олицетворяет такие ценности, как профессионализм, преданность делу, скромность. Хочу отметить, что Бензема ни разу не удалялся с поля.

Мы очень им гордимся. Могу сказать о Кариме только положительные вещи. Поэтому я не понимаю, почему он не играет в сборной Франции", – поделился Перес в комментарии Europe 1.

Напомним, Бензема не вызывается в национальную команду с 2016 года после секс-скандала. Француз является подозреваемым по делу с шантажом экс-хавбека "трехцветных" Матье Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году.

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