Лотар Маттеус считает, что конфликт между наставником Баварии Ганс-Дитером Флик и спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем завершится чьей-то отставкой.

"Заявления, сделанные на выходных Фликом и Оливером Каном, считаю, позволяют сделать вывод о том, что не совсем ясно, останется ли Флик тренером в Мюнхене после окончания сезона.

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Думаю, что только кто-то один из пары Салихамиджич – Флик будет работать в Баварии в следующем сезоне.

Предполагаю, что после двух матчей с ПСЖ Флик поговорит с Каном или Румменигге и расскажет им о своем желании перейти на работу в сборную Германии", – цитирует легенду Баварии Sky Sports.

Напомним, по информации СМИ, тренер и функционер поссорились из-за Жерома Боатенга, руководство мюнхенцев решило не продлевать сотрудничество с защитником, несмотря на несогласие Флика.

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