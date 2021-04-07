В текущем розыгрыше четвертьфинала ЛЧ выпало сразу два римейка предыдущих финалов ЛЧ. Встреча между Реалом и Ливерпулем – это история давняя, а вот после последнего поединка между ПСЖ и Баварией не прошло и года. В августе, в Лиссабоне, эти коллективы разыграли один из самых равных финалов турнира за последние сезонов десять. Возможно, для рядовых фанатов этот матч и не был слишком интересным, но тактические эксперты получили истинное удовольствие от ходов обоих коллективов и их тренеров.

Бавария – ПСЖ: прогноз и где смотреть мегабитву Лиги чемпионов

Правда, с тех пор многое изменилось. ПСЖ покинул капитан Тьягу Силва и тренер Тухель, вместо которого пришел Почеттино. Эти изменения серьезно отразились на результатах ПСЖ. Год назад парижане доминировали во Франции, а сейчас они не могут вернуть лидерство в Лиге 1 – за последние два месяца команда проиграла аутсайдерам Нанту и Лорьяну, а также потерпела "сухие" поражения от конкурентов в борьбе за золото (Монако и Лилль). Особенно обидно было уступить Лиллю в воскресенье, ведь в случае победы ПСЖ поднялся бы на первую строчку – теперь же всего одна осечка рискует опустить чемпиона на четвертое место.

ПСЖ явно стал слабее. За 27 матчей прошлого сезона Париж набил 76,42 ожидаемых голов (75 забили), за 31 матч в нынешнем – только 67,27 ожидаемых (67 забили). По ожидаемым очкам было 65 xPTS, а сейчас только 62 (хотя матчей больше). Дома ПСЖ стал особенно уязвим: за 128 домашних поединков в Лиге 1 в сезонах 13/14 – 19/20 команда получила четыре поражения, а в этом сезоне за 16 матчей дома их было уже пять. В Лиге чемпионов ситуация получше – Париж выиграл группу и разгромил Барсу на Камп Ноу, но на Парк де Пренс сыграл ужасно. Если бы каталонцам чуть больше везло, произошло бы повторение ремонтады.

Несмотря на просадку в результатах, ПСЖ остается грозным коллективом. Ему не хватает стабильности, но хватает класса для побед над очень сильными соперниками – парижане перед поражением Лиллю забили четыре гола Лиону и разгромили все тот же Лилль в 1/8 финала Кубка, а о терроре на Камп Ноу и говорить не приходится. Вице-чемпионы Европы в текущем сезоне также уверенно обыграли Марсель, сокрушили крепкий Монпелье, легко размотали МЮ на выезде и победили РБ Лейпциг. Правда, только Марсель удалось бить дважды, но сила команды понятна.

По количеству передач в финальную треть, в сравнении с предыдущим сезоном, показатели ПСЖ подросли (1428 vs 1267), а по числу пасов на продвижение, передач под удар и касаний в штрафной команда не просела – как и по проценту успешных прессинг-действий (около 30%).

При этом парижане сохранили тактическую гибкость и хороший гейм-менеджмент – это сильные стороны Почеттино. В том же матче против Барселоны на Камп Ноу он быстро среагировал на разрывы каталонцев между линиями, выпустив Эрреру для рывков в последней трети – ПСЖ и так доминировал в розыгрыше, а теперь еще и получил больше вариантов для развития атаки. Словом, Баварии сегодня будет непросто.

Тем более, что нынешняя мюнхенская команда несколько утратила в своем уровне. Бавария лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом за семь туров до конца сезона, однако последние три очка преимущества "красные" заработали в очень тяжелом матче с РБ Лейпцигом – там команда не только не наиграла на победу, но и должна была проиграть. При этом "рекордмайстеры" время от времени допускают громкие фиаско – 1:4 от Хоффенхайма, 3:3 с Арминией, 1:1 с Вердером, поражения Боруссии М (2:3) и Айнтрахту (1:2). Даже от слабого Дортмунда подопечные Ханси Флика пропустили два гола за первые девять минут. В этот же ряд входит сенсационный вылет из Кубка от Хольштайн Киля. Все эти неудачи не являются регулярными, а причины не выглядели системными, однако в прошлом сезоне Бавария столько осечек себе не позволяла.

Впрочем, не стоит переоценивать проблемы "красных". Последние семь поединков мюнхенцы выиграли, причем Штутгарту забили четыре мяча за тайм, играя в меньшинстве. Лацио в Риме тоже получил четыре, да и Дортмунд, пропустил столько же. Конечно, тогда у "рекордмайстеров" был Левандовски, оформивший два хет-трика за месяц, но следует помнить также о фантастической форме Мюллера, Киммиха, Горетцки, Комана, Гнабри и других. В команде достаточно суперзвезд, способных решить судьбу матча одним удачным движением или пасом.

Статистически Бавария также остается крутой. Подопечные Ганса-Дитера Флика по всем важным показателям или проседают некритично, или идут в прошлогоднем темпе: например, за 34 матча прошлого сезона мюнхенцы провели 510 передач в штрафную и 1317 касаний в нем, а за 26 матчей нынешнего чемпионата – 380 передач и 1046 касаний. По интенсивности прессинга "рекордмайстеры" демонстрируют очень высокие показатели – 7,98 PPDA против 7,69 PPDA год назад, хотя общеевропейский тренд заключается в значительном обвале этого показателя. По успешности давления Бавария значительно сильнее ПСЖ (34% против 30%) – столько же в прошлом сезоне. Правда, в последнее время оборона немцев не впечатляет – в пяти из семи предыдущих матчей они пропускали голы.

У чемпиона Европы нарисовалась страшная кадровая потеря. Левандовски не сможет помочь в обеих поединках против ПСЖ, а без него Гансу-Дитеру Флику на острие атаки приходится либо выставлять Шупо-Мотинга, либо использовать кого-то из атакующих хавов в роли фальшивой девятки. Без своего бомбардира атака Баварии проседает страшно – так, в субботнем матче против РБ Лейпцига мюнхенцы создали моментов в 0,60 xG, причем после перерыва они провели всего два удара. Во многом, содержание сегодняшней игры будет зависеть от того, как Флик адаптируется под отсутствие своего лучшего футболиста.

Кадровая ситуация

Травмированные: Коста, Толиссо, Левандовски – Бернат, Курзава, Икарди

Covid-19: Гнабри – Верратти, Флоренци

Дисквалифицированы: Паредес (ПСЖ)

Ориентировочные составы на матч Бавария – ПСЖ

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг

ПСЖ: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Курзава – Гуйе, Эррера – Ди Мария, Неймар, Мбаппе – Кин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Нас ожидает очень интересная тактическая дуэль, прямо как в финале ЛЧ-2020. Во многом, содержание игры будет определяться тем, как оба тренера подстроятся к потерям своих лидеров – и ещё не факт, что потеря Левандовски хуже потери Верратти в ПСЖ. Роберт в составе мюнхенцев тащил на себе завершающую часть атак, а вот Марко в Париже связывает всю игру команды. В любом случае, обоим тренерам необходимо подготовить нетипичный для себя план на игру.

Трудно делать конкретные прогнозы на матчи между такими тяжеловесами. Здесь как в боксе – всё может решить один удар. Бавария выглядит стабильнее, организованнее и играет в очень интенсивном темпе, однако ПСЖ в одном конкретном матче обнаружил способность крушить сверхмощных соперников. Победа над МЮ, погром Барсы и победа над РБ Лейпциг выглядят лучше, чем вынос Лацио и разгром невнятного Атлетико. С другой стороны, получить громкое фиаско способны оба коллектива.

Очевидно, сегодня ПСЖ и Бавария более-менее перекроют плюсы друг друга. Всё должны решить мелкие моменты – для создания результата достаточно провисания одной из позиций. Огромное значение здесь будет принимать качество индивидуальных решений футболистов и проявление технического мастерства. Суперзвёзд хватает в составе обеих команд.

Однозначно прогнозировать можно только наличие голов, ведь Бавария и ПСЖ демонстрируют самую высокую среднюю результативность в Лиге чемпионов, (2,8 и 2,5 голов на 90 минут соответственно, начиная с сезона 2016/17). Оба коллектива уже и забыли, когда покидали поле без забитых мячей в ЛЧ, поэтому сегодня стоит ожидать результативного поединка. О победе же в нынешних условиях говорить рано – команды должны привыкнуть к отсутствию своих лидеров, при этом присматриваясь к необычной организации игры соперника. Именно поэтому наиболее вероятным итогом встречи кажется результативная ничья.

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