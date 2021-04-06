Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик не может наладить отношения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.

Ганс-Дитер Флик не поддержал решение клуба прекратить сотрудничество с защитником Жеромом Боатенгом, сообщает Bild.

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Этот факт добавил напряжения в отношения тренера со спортдиром Баварии Хасаном Салихамиджичем. Между Фликом и функционером продолжается конфликт уже несколько месяцев. Наставник также возмутился, что информация об уходе Жерома просочилась в СМИ накануне четвертьфинала ЛЧ против ПСЖ.

Действующий контракт Боатенга с Баварией завершается летом. Игрок защищает цвета мюнхенского клуба с 2011 года.

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