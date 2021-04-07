Лотар Маттеус вважає, що конфлікт між наставником Баварії Ганс-Дітером Фліком та спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджічем завершиться чиєюсь відставкою.

"Заяви, зроблені на вихідних Фліком і Олівером Каном, вважаю, дозволяють зробити висновок про те, що не зовсім ясно, чи залишиться Флік тренером в Мюнхені після закінчення сезону.

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Думаю, що лише хтось один з пари Саліхаміджіч – Флік буде працювати в Баварії у наступному сезоні.

Припускаю, що після двох матчів з ПСЖ Флік поговорить з Каном або Румменігге і розповість їм про своє бажання перейти на роботу в збірну Німеччини", – цитує легенду Баварії Sky Sports.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, тренер та функціонер посварились через Жерома Боатенга, адже керівництво мюнхенців вирішило не продовжувати співпрацю із захисником, попри незгоду Фліка.

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