Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик оценил шансы своей команды в матче со сверхпринципиальным соперником.

"Мы являемся лидерами турнирной таблицы и хотим защитить это лидерство. Мы хотим одержать победу в матче с дортмундской Боруссией и именно с таким настроением подходим ко встрече.

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Любой матч с Боруссией, как и игры Лиги чемпионов – это нечто особенное. Каждый футболист Баварии мотивирован. Дуэли последних лет показали, что наши встречи всегда проходят на высшем уровне.

Дортмунд совершенно замечательный, но немного отстает в этом сезоне. Однако, особенно за последние несколько недель, они продемонстрировали свой прогресс. Важно, чтобы мы приняли игру против команды, которая имеет абсолютный класс", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, немецкое Класико стартует уже сегодня, 6 марта, в 19:30. После 23-х туров Бавария в турнирной таблице Бундеслиги идет первой, имея в своем активе 52 очка, "шмели" с 39-ю пунктами – пятые.

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