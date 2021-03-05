Юный полузащитник Джамал Мусиала получил невероятный подарок от мюнхенской Баварии на 18-летие – первый в профессиональной карьере контракт с солидным окладом.

Атакующий хавбек подписал соглашение с мюнхенцами, сообщает официальный сайт клуба.

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Мусиала заключил контракт до лета 2026-го. По неофициальной информации, он будет зарабатывать 5 млн евро в год. На профессиональном уровне юниор дебютировал в июне, когда провел 3 минуты за первую команду "ротен" против Фрайбурга в Бундеслиге. Ранее юный герой Баварии определился, цвета какой национальной команды будет защищать в будущем.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала уже провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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