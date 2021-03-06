Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив шанси своєї команди у матчі з надпринциповим суперником.

"Ми є лідерами турнірної таблиці і хочемо захистити це лідерство. Ми хочемо здобути перемогу у матчі з дортмундською Борусією і саме з таким настроєм підходимо до зустрічі.

Баварія офіційно підписала контракт із відкриттям сезону

Будь-який матч з Борусією, як і гри Ліги чемпіонів, – це щось особливе. Кожен футболіст Баварії мотивований. Дуелі останніх років показали, що наші зустрічі завжди проходять на найвищому рівні.

Дортмунд абсолютно чудовий, але трохи відстає цього сезону. Проте, особливо за останні кілька тижнів, вони продемонстрували свій прогрес. Важливо, щоб ми прийняли гру проти команди, яка має абсолютний клас", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, німецьке Класико стартує вже сьогодні, 6 березня, о 19:30. Після 23-х турів Баварія у турнірній таблиці Бундесліги йде першою, маючи у своєму активі 52 очки, "джмелі" з 39-ма пунктами – п'яті.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду