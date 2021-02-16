"В первом тайме один наложилось на другое. Мы недостаточно хорошо оборонялись, а соперник играл хорошо, и из двух моментов забил два гола. Плюс к этому, поле для нашей игры было неоптимальным. Футболисты Арминии показали, что они умеют играть в футбол. Мне понравилось.

Снежная ничья с феерическим камбэком в видеообзоре матча Бавария – Арминия – 3:3

Во втором тайме наша команда показала сенсационный менталитет. Было важно верить, что и после 0:2 можно переломить ход матча. Учитывая долгие перелеты и матчи в предыдущие дни, я очень положительно оцениваю реакцию команды. В целом мы можем быть довольны этой ничьей", – приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, мюнхенцы расписали неожиданную ничью с Арминией (3:3) и остались на первом месте Бундеслиги.

Бавария расписала огненную ничью с Арминией