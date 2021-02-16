Флік знайшов позитив у сенсаційній нічиїй Баварії з аутсайдером Бундесліги
Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від матчу 21-го туру Бундесліги проти Армінії.
"У першому таймі одне наклалося на інше. Ми недостатньо добре оборонялися, а суперник грав добре, і з двох моментів забив два голи. Плюс до цього, поле для нашої гри було неоптимальним. Футболісти Армінії показали, що вони вміють грати в футбол. Мені це сподобалось.
Снігова нічия з феєричним камбеком у відеоогляді матчу Баварія – Армінія – 3:3
У другому таймі наша команда показала сенсаційний менталітет. Було важливо вірити, що і після 0:2 можна переламати хід матчу. З огляду на довгі перельоти і матчі у попередні дні, я дуже позитивно оцінюю реакцію команди. В цілому ми можемо бути задоволені цією нічиєю", – наводить слова Фліка офіційний сайт Баварії.
Нагадаємо, мюнхенці розписали несподівану нічию із Армінією (3:3) та залишились на першому місці Бундесліги.