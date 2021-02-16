"У першому таймі одне наклалося на інше. Ми недостатньо добре оборонялися, а суперник грав добре, і з двох моментів забив два голи. Плюс до цього, поле для нашої гри було неоптимальним. Футболісти Армінії показали, що вони вміють грати в футбол. Мені це сподобалось.

Снігова нічия з феєричним камбеком у відеоогляді матчу Баварія – Армінія – 3:3

У другому таймі наша команда показала сенсаційний менталітет. Було важливо вірити, що і після 0:2 можна переламати хід матчу. З огляду на довгі перельоти і матчі у попередні дні, я дуже позитивно оцінюю реакцію команди. В цілому ми можемо бути задоволені цією нічиєю", – наводить слова Фліка офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, мюнхенці розписали несподівану нічию із Армінією (3:3) та залишились на першому місці Бундесліги.

Баварія розписала вогняну нічию з Армінією