"Поздравляю свою команду, она достигла чего-то исторического. Даже для такого успешного клуба, как Бавария, это, безусловно, лучший сезон, который когда-либо был. Наша победа не была под угрозой. Мы доминировали, и заслужили победу в финале.

Бавария – Тигрес – 1:0 – видео гола и обзор матча

Это выдающееся достижение, настроение сегодня было просто отличным. У нас пара игроков играли на пределе, поэтому мы сделали несколько замен. Это огромный успех для команды и отличная, выдающаяся командная работа", – приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, мюнхенцы минимально обыграли мексиканский Тигрес (1:0) и стали Клубными чемпионами мира. Кроме этого, Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубка Германии и УЕФА.

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