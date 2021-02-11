Бавария встречалась с мексиканским Тигресом в финале клубного чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Тигрес на "Футбол 24".

Бавария прогнозируемо владела преимуществом на протяжении всего финального матча ЧМ против Тигреса.

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Мюнхенцы открыли счет еще в первом тайме, но арбитр отменил гол Киммиха из-за офсайда. Несмотря на тотальную доминацию подопечных Флика, судьбу игры решил лишь один мяч, французский защитник Бенжамен Павар вовремя сыграл на добивании, чем завоевал трофей для своей команды.

Стоит отметить, что это шестой трофей Баварии по итогам прошлого сезона.

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