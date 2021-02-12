"Вітаю мою команду, вона досягла чогось історичного. Навіть для такого успішного клубу, як Баварія, це, безумовно, найкращий сезон, який коли-небудь був. Наша перемога не була під загрозою. Ми домінували, і заслужили перемогу в фіналі.

Баварія – Тігрес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Це видатне досягнення, настрій сьогодні було просто відмінним. У нас пара гравців грали на межі, тому ми зробили кілька замін. Це величезний успіх для команди і відмінна, видатна командна робота", – наводить слова Фліка офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, мюнхенці мінімально обіграли мексиканський Тігрес (1:0) та стали Клубними чемпіонами світу. Окрім цього, Баварія виграла Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубки Німеччини та УЄФА.

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