У сборной Польши будет финансовая выгода после ухода главного тренера Паулу Соузы.

Президент Польского футбольного союза Чезари Кулеша подтвердил завершение сотрудничества с португальцем.

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Соуза согласился выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщает Globo Esporte. 51-летний специалист "обеднеет" на 300 тысяч евро. Ожидается, что он возглавит бразильский Фламенго.

Напомним, в марте 2022 года сборная Польши должна встретиться с Россией на стадии полуфинала отбора ЧМ.

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