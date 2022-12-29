Паулу Соуза заплатит немалую компенсацию за позорный побег из сборной Польши
22:09 - Читати українською
У сборной Польши будет финансовая выгода после ухода главного тренера Паулу Соузы.
Президент Польского футбольного союза Чезари Кулеша подтвердил завершение сотрудничества с португальцем.
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Соуза согласился выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщает Globo Esporte. 51-летний специалист "обеднеет" на 300 тысяч евро. Ожидается, что он возглавит бразильский Фламенго.
Напомним, в марте 2022 года сборная Польши должна встретиться с Россией на стадии полуфинала отбора ЧМ.
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