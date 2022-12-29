Паулу Соуза таки влаштувався на роботу в бразильському гранді.

Фламенго на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 51-річного португальця головним тренером. Контракт розрахований на 2 роки.

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Команда мала непогані результати під керівництвом попереднього наставника – Ренату Гаушу. "Стерв'ятники" завершили чемпіонат Бразилії на другій сходинці, а в Копа Лібертадорес дійшли до фіналу, де програли Палмейрасу. Втім, Гаушу сам подав у відставку ще місяць тому.

Нагадаємо, упродовж 2021 року Соуза очолював збірну Польщі. Португалець наважився достроково розірвати контракт з "Кадрою" і вирушити за океан.

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