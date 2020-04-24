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Олимпиакос понизят в классе за договорной матч – президента, победившего коронавирус, дисквалифицируют пожизненно

19:42 61 Читати українською
Олимпиакос понизят в классе за договорной матч – президента, победившего коронавирус, дисквалифицируют пожизненно
Вангелис Маринакис / фото с открытых источников

В чемпионате Греции близок к завершению громкий скандал, связанный с организацией договорных матчей.

Президента Олимпиакоса Вангелиса Маринакиса обвиняют в организации договорного матча, функционеру грозит пожизненная дисквалификация, сообщает SDNA.

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По информации издания, член Комитета по этике уже направил соответствующее официальное обращение. Олимпиакос могут лишить места в Суперлиге и отправить в низший дивизион. Самому же Маринакису, который был одним из первых среди футбольных персон, переболевших коронавирусом, грозит штраф в 3 млн евро и пожизненный запрет заниматься футбольной деятельностью.

Отмечается, что договорным был поединок Олимпиакоса против Атромитоса, который состоялся в 2015 году. Следствие наконец завершено, вскоре ожидается окончательный вердикт.

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