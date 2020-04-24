Олимпиакос понизят в классе за договорной матч – президента, победившего коронавирус, дисквалифицируют пожизненно

В чемпионате Греции близок к завершению громкий скандал, связанный с организацией договорных матчей.

Президента Олимпиакоса Вангелиса Маринакиса обвиняют в организации договорного матча, функционеру грозит пожизненная дисквалификация, сообщает SDNA.

Суд объявил приговор организаторам договорных матчей в Испании – экс-игрок Барселоны отправится за решетку

По информации издания, член Комитета по этике уже направил соответствующее официальное обращение. Олимпиакос могут лишить места в Суперлиге и отправить в низший дивизион. Самому же Маринакису, который был одним из первых среди футбольных персон, переболевших коронавирусом, грозит штраф в 3 млн евро и пожизненный запрет заниматься футбольной деятельностью.

Отмечается, что договорным был поединок Олимпиакоса против Атромитоса, который состоялся в 2015 году. Следствие наконец завершено, вскоре ожидается окончательный вердикт.

Клуб Примеры нагло покупал матчи, но все равно вылетел: экс-игрок Барселоны лично передавал деньги