ФК Львов посетил школу-интернат в Винниках

Игроки и тренеры ФК Львов побывали в Винниковской школе-интернате.

Вчера, 19 ноября, игроки Львова Лукас Тейлор и Бруно Дуарте, а также тренер команды Вильям Роша Батиста посетили общеобразовательную школу-интернат в Винниках, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона выделила значительную сумму в помощь детям-беженцам – "Футбол способен изменить мир"

Там легионеры львовского клуба встретили детей с малыми и неактивными формами туберкулеза.

Мальчишки радушно встретили гостей. А представители Львова потренировались с детьми, демонстрировали разнообразные футбольные трюки и, конечно же, сыграли с ними в футбол.

Напомним, следующий поединок ФК Львов проведет против лидера УПЛ Шахтера 23 ноября.

"Львов – колыбель польского футбола": фанаты сборной Польши вывесили неоднозначный баннер на матче с Чехией