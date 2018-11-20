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ФК Львов посетил школу-интернат в Винниках

12:04 24 Читати українською
ФК Львов посетил школу-интернат в Винниках
ФК Львов посетил школу-интернат в Винниках / Фото ФК Львов

Игроки и тренеры ФК Львов побывали в Винниковской школе-интернате.

Вчера, 19 ноября, игроки Львова Лукас Тейлор и Бруно Дуарте, а также тренер команды Вильям Роша Батиста посетили общеобразовательную школу-интернат в Винниках, сообщает официальный сайт клуба.

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Там легионеры львовского клуба встретили детей с малыми и неактивными формами туберкулеза.

Мальчишки радушно встретили гостей. А представители Львова потренировались с детьми, демонстрировали разнообразные футбольные трюки и, конечно же, сыграли с ними в футбол.

Напомним, следующий поединок ФК Львов проведет против лидера УПЛ Шахтера 23 ноября.

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Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

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