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Барселона выделила значительную сумму в помощь детям-беженцам – "Футбол способен изменить мир"

09:28 9 Читати українською
Барселона выделила значительную сумму в помощь детям-беженцам – "Футбол способен изменить мир"
Представитель благотворительного фонда Барселоны Лилиан Тюрам / Фото ФК Барселона

Каталонская Барселона приняла участие в благотворительной акции в поддержку беженцев.

Благотворительный фонд Барселоны выделил 6 млн евро, чтобы помочь беженцам, находящимся в Греции, Ливане и Италии, сообщает Marca.

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Экс-игрок Барселоны Лилиан Тюрам посетил Ливан в качестве представителя благотворительного фонда.

"Там вы понимаете, что футбол способен изменить мир. Когда дети играют в футбол, то все они равны", – сказал Тюрам.

"Мы видим, как благодаря этой программе дети могут забыть свои проблемы на мгновение, и почувствовать себя менее одинокими", – добавила основатель фонда Мария Валлес.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лилиан Тюрам
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