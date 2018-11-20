ФК Львів відвідав школу-інтернат у Винниках

Гравці та тренери ФК Львів побували у Винниківській школі-інтернаті.

Вчора, 19 листопада, гравці Львова Лукас Тейлор та Бруно Дуарте, а також тренер команди Вільям Роша Батіста відвідали загальноосвітню школу-інтернат у Винниках, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона виділила значну суму на допомогу дітям-біженцям – "Футбол здатен змінити світ"

Там легіонери львівського клубу зустріли дітей з малими і неактивними формами туберкульозу.

Хлопчаки радо зустріли гостей. Натомість представники Львова потренувались з дітьми, демонстрували різноманітні футбольні трюки і, звичайно ж, зіграли з ними у футбол.

Нагадаємо, наступний поєдинок ФК Львів проведе проти лідера УПЛ Шахтаря 23 листопада.

"Львів – колиска польського футболу": фанати збірної Польщі вивісили неоднозначний банер на матчі з Чехією