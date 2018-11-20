toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

ФК Львів відвідав школу-інтернат у Винниках

12:04 76 Читать на русском
ФК Львів відвідав школу-інтернат у Винниках
ФК Львів відвідав школу-інтернат у Винниках / Фото ФК Львів

Гравці та тренери ФК Львів побували у Винниківській школі-інтернаті.

Вчора, 19 листопада, гравці Львова Лукас Тейлор та Бруно Дуарте, а також тренер команди Вільям Роша Батіста відвідали загальноосвітню школу-інтернат у Винниках, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона виділила значну суму на допомогу дітям-біженцям – "Футбол здатен змінити світ"

Там легіонери львівського клубу зустріли дітей з малими і неактивними формами туберкульозу.

Хлопчаки радо зустріли гостей. Натомість представники Львова потренувались з дітьми, демонстрували різноманітні футбольні трюки і, звичайно ж, зіграли з ними у футбол.

Нагадаємо, наступний поєдинок ФК Львів проведе проти лідера УПЛ Шахтаря 23 листопада.

"Львів – колиска польського футболу": фанати збірної Польщі вивісили неоднозначний банер на матчі з Чехією

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
до матчу
3
дн
:
6
год
:
18
хв
Львів
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Вільям Роша Батіста Вільям Роша Батіста Львів Львів Шахтар - Львів Дуарте да Сільва Бруно Дуарте да Сільва Бруно Лукас Тейлор Майа Рейс Лукас Тейлор Майа Рейс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
48
хв
Україна
19:30
Туреччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук