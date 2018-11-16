"Львов – колыбельная польского футбола ": фанаты сборной Польши вывесили неоднозначный баннер на матче с Чехией

Похоже, польские ультрас в очередной раз пытаются спровоцировать.

Во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии болельщики хозяев разместили на трибунах стадиона баннер, на котором было написано на польском слово Львов на фоне национальных цветов Польши. Кроме этого на баннере было написано: "Львов – колыбельная польского футбола".

Сборная Польши с Кендзёрой минимально проиграла Чехии в спарринге

Что именно имели в виду фанаты сборной Польши пока неизвестно. Отметим, первый футбольный матч в истории Польши сыграли именно во Львове, а также несколько польских клубов были основаны в городе льва.