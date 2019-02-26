Фирмино сможет сыграть против Эвертона – травма нападающего в матче с МЮ оказалась несерьезной

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может рассчитывать на своего главного форварда перед матчем 29-го тура АПЛ против Эвертона.

"Фирмино неплохо себя чувствует, нам действительно повезло. Повреждение оказалось не таким серьезным, как показалось сначала. Он может вернуться в строй уже завтра, и у него отличные шансы сыграть с Эвертоном.

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Списывать Бобби со счетов всегда глупо, так как он достаточно быстро восстанавливается", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Фирмино был заменен в матче с МЮ уже на 31-й минуте. Позже появилась информация, что бразилец покидал стадион на костылях.

Ливерпуль сыграет с Эвертоном 3 марта. Перед этим, подопечные Клоппа проведут матч 28-го тура АПЛ против Уотфорда.

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