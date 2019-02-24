Фирмино после матча с Манчестер Юнайтед покинул стадион на костылях

Нападающий английского Ливерпуля Роберто Фирмино, возможно, получил серьезную травму в матче против Манчестер Юнайтед (0:0) в 27-м туре Премьер-лиги.

Бразилец покинул Олд Траффорд на костылях, сообщает BBC.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0 – видеообзор матча

"Не имею понятия, что случилось с ним. Очевидно, что-то с голеностопом. Сначала Бобби сказал, что может продолжать игру, но потом показал, что у него не получится. Не знаю, сколько он пропустит. Но это Бобби, поэтому он вернется быстрее, чем кто-либо другой, но мы должны знать наверняка, что с ним", – приводит слова Юргена Клоппа клубный сайт.

Напомним, что матч МЮ с Ливерпулем завершился нулевой ничьей, а сразу 4 игрока не смогли доиграть первый тайм из-за травм.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: выгодная ничья для обеих команд, впечатляющая эпидемия травм у хозяев и юбилей Де Хеа