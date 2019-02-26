toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фірміно зможе зіграти проти Евертона – травма нападника у матчі з МЮ виявилась несерйозною

18:11 68 Читать на русском
Фірміно зможе зіграти проти Евертона – травма нападника у матчі з МЮ виявилась несерйозною
Роберто Фірміно / Фото AP

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може розраховувати на свого головного форварда перед матчем 29-го туру АПЛ проти Евертона.

"Фірміно непогано себе почуває, нам справді пощастило. Пошкодження виявилося не таким серйозним, як здалося спочатку. Він може повернутися в стрій вже завтра, і у нього чудові шанси зіграти з Евертоном.

Фірміно після матчу з Манчестер Юнайтед покинув стадіон на милицях

Списувати Боббі з рахунків завжди нерозумно, тому що він досить швидко відновлюється", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, Фірміно був замінений у матчі з МЮ вже на 31-й хвилині. Пізніше з'явилась інформація, що бразилець покидав стадіон на милицях.

Ліверпуль зіграє з Евертоном 3 березня. Перед цим, підопічні Клоппа проведуть матч 28-го туру АПЛ проти Уотфорда.

"Я не хочу постійного конфлікту". Жозе Моурінью – про "структурну емпатію", ідеальний клуб і повернення до тренерства

Англія29 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Ліверпуль: Неділя 03 березня 2019

Евертон
до матчу
4
дн
:
22
год
:
19
хв
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Роберто Фірміно Роберто Фірміно Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Евертон - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
Лаціо
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук