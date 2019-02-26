Фірміно зможе зіграти проти Евертона – травма нападника у матчі з МЮ виявилась несерйозною

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може розраховувати на свого головного форварда перед матчем 29-го туру АПЛ проти Евертона.

"Фірміно непогано себе почуває, нам справді пощастило. Пошкодження виявилося не таким серйозним, як здалося спочатку. Він може повернутися в стрій вже завтра, і у нього чудові шанси зіграти з Евертоном.

Фірміно після матчу з Манчестер Юнайтед покинув стадіон на милицях

Списувати Боббі з рахунків завжди нерозумно, тому що він досить швидко відновлюється", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, Фірміно був замінений у матчі з МЮ вже на 31-й хвилині. Пізніше з'явилась інформація, що бразилець покидав стадіон на милицях.

Ліверпуль зіграє з Евертоном 3 березня. Перед цим, підопічні Клоппа проведуть матч 28-го туру АПЛ проти Уотфорда.

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