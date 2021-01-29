Программу 20-го тура в Италии открывал домашний поединок Торино против Фиорентины. Хозяевам необходимо было побеждать любой ценой, ведь в случае ничьей они бы продолжили безвыигрышную серию до пяти матчей – а поражение опустило бы "быков" в зону вылета. "Фиалки" же на особое продвижение по таблице не рассчитывали, прочно засев в её середине. На эту встречу Чезаре Пранделли не взял россиянина Кокорина.

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Первый тайм оказался довольно весёлым. Уже на 9-й минуте Влахович мог выводить гостей вперёд, ворвавшись в штрафную и мощно пробив в левый угол – штанга спасла Торино! Туринцы ответили тремя ударами, один из которых на 38-й минуте метров с 18-ти провёл Дзадза – и снова штанга вступила в игру! Более интересных моментов до перерыва не возникло. В конце концов, отдыхать команды отправились по нулях на табло.

Через три минуты после возобновления игры Влахович отличился голом, открывшись за спину защитнику и пробив с правого края штрафной в дальний угол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. На 57-й же минуте Фиорентина неожиданно осталась в меньшинстве за фол последней надежды в исполнении Кастровилли – впрочем, Торино не только не воспользовался преимуществом, а и пропустил на 67-й минуте усилиями Рибери. Франк принял разрезной пас в штрафную, обыграл голкипера и расстрелял ворота с острого угла. 0:1.

"Фиалки", однако, не искали лёгких путей, оставшись вдевятером через четыре минуты после гола – это Миленкович получил красную за столкновение лбами в перепалке с Белотти. "Быки" сразу же прижали гостей, а на 80-й минуте сравнять счёт мог Синго – увы для хозяев, мяч после его удара попал в перекладину. Впрочем, через две минуты они таки дожали Фиорентину: Верди исполнил прострельную передачу с правого фланга, а Белотти подправил её в ближний угол – 1:1! Именно с этим счётом матч и подошел к концу, хотя арбитр компенсировал целых восемь минут.

Таким образом, Торино набрал 15 очков и остался на семнадцатой позиции в турнирной таблице. Фиорентина, имея в активе 22 зачётных балла, держится на двенадцатой.

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