"Я говорил с представителем штаба Руслана Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из наших молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Приведу пример: если рядом с Валентином Рубчинским в СК Днепр-1 всегда играют такие опытные зубры, как Пихалёнок, Сваток и Гуцуляк, то у нас у Слюбика и Квасницы – такие же юные ребята, как они сами.

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И вот они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны отправиться на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к новому чемпионату... Когда им отдыхать, а главное – лечиться? Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из которых могут перерасти в хронические (например, у Квасницы) и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсара, но и он получил повреждение в матче последнего тура с Динамо.

Поэтому было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора – он и играл меньше товарищей, и относительно здоров. Тем не менее, подчеркну, что мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока на Олимпиаду. Думаю, тренеры хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может. Главное, чтобы все были свежие и здоровые", – поделился Пономарев в комментарии ТаТоТаке.

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