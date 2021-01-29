Програму 20-го туру в Італії відкривав домашній поєдинок Торіно проти Фіорентини. Господарям необхідно було перемагати за будь-яку ціну, адже в разі нічиєї вони б продовжили безвиграшну серію до п'яти матчів – а поразка опустила б "биків" аж у зону вильоту. "Фіалки" ж на особливе просування по таблиці не розраховували, міцно засівши в її середині. На цю зустріч Чезаре Пранделлі не взяв росіянина Кокоріна.

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Перший тайм виявився доволі веселим. Вже на 9-й хвилині Влаховіч міг виводити гостей уперед, увірвавшись до штрафного та потужно пробивши у лівий кут – стійка врятувала Торіно! Туринці відповіли трьома ударами, один з яких на 38-й хвилині метрів з 18-ти провів Дзадза – і знову стійка вступила в гру! Цікавіших моментів до перерви не виникло. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

За три хвилини після відновлення гри Влаховіч відзначився голом, відкрившись за спину захиснику й пробивши з правого краю штрафного в дальній кут, однак взяття воріт скасували через офсайд. На 57-й же хвилині Фіорентина несподівано залишилась у меншості за фол останньої надії у виконанні Кастровіллі – втім, Торіно не тільки не скористався перевагою, а і пропустив на 67-й хвилині зусиллями Рібері. Франк прийняв розрізний пас у карний майданчик, переграв голкіпера й розстріляв ворота з гострого кута. 0:1.

"Фіалки", однак, не шукали легких шляхів, залишившись вдев'ятьох за п'ять хвилин після свого голу – це Міленковіч отримав червону за зіткнення лобами у перепалці з Белотті. "Бики" одразу ж притиснули гостей, а на 80-й хвилині зрівняти рахунок міг Сінго – на жаль для господарів, м'яч після його удару влучив у поперечку. Втім, за дві хвилини вони таки дотиснули Фіорентину: Верді виконав прострільну передачу з правого флангу, а Белотті підправив її у ближній кут – 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, хоча арбітр компенсував аж вісім хвилин.

Таким чином, Торіно набрав 15 очок і залишився на сімнадцятій позиції в турнірній таблиці. Фіорентина, маючи в активі 22 залікових бали, тримається на дванадцятій.

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