Португальский форвард Витинья пошел по дороге Руслана Малиновского, сменив Лигу 1 на Серию А.

Дженоа вчера выкупила Малиновского у Марселя, а сегодня организовала второй похожий трансфер. Итальянский клуб арендовал Витинью до конца сезона.

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Дженоа в конце сезона будет иметь право выкупа португальца за 25 миллионов евро. Форвард будет выступать за "грифонов" под 9 номером.

Витинья – самый дорогой футболист Марселя. В начале 2023-го он перешел из Браги за 32 млн. Витинья отличился 6 голами за год во Франции.

Малиновский отыграл в Марселе полсезона вместе с Витиньей. Дженоа таким трансфером готовится к потере Гудмундссона.