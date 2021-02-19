Чемпіонат Італії 2020/21, 23-й тур

Фіорентина – Спеція – 3:0

Голи: Влаховіч, 51, Кастровіллі, 65, Ейссерік, 83

Кальярі – Торіно – початок гри о 21:45

Перший тайм запам'ятався лише замінами у складі обох команд через травми та перевагою Спеції за кількістю ударів, а на початку другої половини Фіорентина вийшла вперед. Кастровіллі встиг відпасувати в центр, поки м'яч повністю не покинув межі поля, а Влаховіч у кунг-фу стрибку замкнув.

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Пізніше, Кастровіллі подвоїв перевагу "фіалок", зреагувавши на рикошет та ударом від газону. А Ейссерік поставив крапку в зустрічі з передачі Влаховіча. Таким чином, Фіорентина набрала 25 очок та піднялась на 12 місце, Спеція з 24 пунктами опустилась на 16 сходинку.

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