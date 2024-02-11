В рамках воскресной программы 24-го тура итальянской Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 24-й тур

Фиорентина – Фрозиноне – 5:1

Голы: Белотти, 16, Иконе, 19, Мартинес Куатра, 43, Гонсалес, 53, Барак, 85 – Маццителли, 66

Болонья – Лечче – начало в 16:00

Монца – Верона – начало в 16:00

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Фиорентина открыла программу дня, разгромив Фрозиноне в родных стенах – причем у "фиалок" было аж 5 авторов голов. Финальный свисток зафиксировал победу со счетом 5:1, в результате которой флорентийцы поднялись с девятой на шестую строчку в турнирной таблице. До зоны ЛЧ не хватает всего двух очков.

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