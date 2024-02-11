В рамках недільної програми 24-го туру італійської Серії А 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 24-й тур

Фіорентина – Фрозіноне – 5:1

Голи: Белотті, 16, Іконе, 19, Мартінес Куатра, 43, Гонсалес, 53, Барак, 85 – Маццітеллі, 66

Болонья – Лечче – початок о 16:00

Монца – Верона – початок о 16:00

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Фіорентина відкрила програму дня, розгромивши Фрозіноне в рідних стінах – причому у "фіалок" було аж 5 авторів голів. Фінальний свисток зафіксував перемогу з рахунком 5:1, внаслідок якої флорентійці піднялись з дев'ятої на шосту сходинку в турнірній таблиці. До зони ЛЧ бракує всього двох очок.

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