В поединке 24-го тура чемпионата Италии Рома уступила Интеру (2:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В центральном матче тура Рома на своем поле принимала лидера Серии А – Интер. Эль-Шаарави уже в начале встречи бил под перекладину – Зоммер потащил и перевел на угловой.

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На 17-й минуте миланцы повели в счете – Ачерби головой точно замкнул навес с углового в дальний угол. В середине тайма Рома получила право на стандарт: Пеллегрини забросил сферу в штрафную прямо на голову Манчини, который легко переправил мяч в сетку.

Интер бросился атаковали, но на последней минуте тайма пропустил "в раздевалку": Пеллегрини протащил сферу по центру и отдал налево на Эль-Шаарави. Стефан ворвался в штрафную и под давлением Павара пробил в ближний угол – мяч отбился от левой стойки, попал в правую и залетел в сетку.

Сразу после перерыва Тюрам восстановил статус-кво: Барелла пасом нашел Дармиана на правом фланге, тот протащил сферу и прострелил в район одиннадцатиметровой – Маркус в касание перевел в сетку.

Не прошло и десяти минут как Тюрам оформил дубль – француз вновь опередил защитников после передачи Мхитаряна с левого фланга (впоследствии гол перепишут на Анхелиньо, приписав испанцу автогол).

Через мгновение Павар нанес сумасшедший удар с дальней дистанции – Патрисиу в прыжке не дотянулся, но мяч коварно попал в штангу.

На 70-й минуте Лукаку убежал один на один с Зоммером, но не сумел переиграть швейцарца, который бросился бельгийцу в ноги. Почти сразу Ромелу имел еще один шанс: выиграв борьбу у Бареллы он не сумел как следует попасть по мячу после навеса Спинаццолы.

В конце встречи Зоммер снова спас Интер после пушечного удара Спинаццолы по центру. Уже в добавленное время Бастони поставил точку в матче, пробив Патрисиу после прострела Арнаутовича.

Победа принесла подопечным Симоне Индзаги 60 очков и закрепила на вершине турнирной таблицы, Рома с 38-ю баллами осталась пятой.

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