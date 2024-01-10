У кубковому матчі з Болоньєю головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно проводив експеримент. Він обрав склад під схему 3-4-1-2 – і вперше за флорентійський період роботи його команда діяла без вінгерів. Єдиний номінальний вінгер у складі "фіалок" – Жонатан Іконе – грав на позиції форварда. У цій зустрічі Італьяно хотів подивитися, на що здатна його команда без вінгерів, адже Ніко Гонсалес травмований, а Брекало та Іконе от-от мають покинути команду. Причому француз, найімовірніше, опиниться саме в Болоньї.

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До слова, фанати "фіалок" освистали Іконе, коли той покидав поле на 60-й хвилині. Жонатан вкотре продемонстрував не найкращий виступ, і Італьяно, побачивши психологічний стан свого гравця, підтримав його обіймами. Хто б міг подумати, що після виграшу чемпіонату Франції у складі Лілля кар'єра Іконе піде по низхідній...

За весь матч Фіорентина лише двічі всерйоз потурбувала Скорупскі. Кайоде в першому таймі змусив польського воротаря переводити м'яч через поперечину, а в компенсований до другого тайму час Лукаш відбив удар головою у виконанні Кварти. Болонья в атаці теж була не надто небезпечною; ближче за інших до голу був Орсоліні: впродовж другого тайму він завдав двох небезпечних ударів по воротах господарів. Перший припав у штангу, у другому випадку Фіорентину врятував Крістенсен.

У додатковий час у штангу влучив уже Зіркзеє, а Скорупскі ще раз потягнув удар Кварти. Зрештою переможець визначився в серії пенальті – ним стала Фіорентина (5:4). Вирішальним став промах Штефана Поша – він пробив вище воріт.

У півфіналі Фіорентина зустрінеться з переможцем пари Мілан – Аталанта.

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