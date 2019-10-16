Фиорентина продолжает охоту на ветеранов – следующим может стать Ибрагимович

Евро-2020 — 23:00 334
-
Украина – Португалия: между Павелко и братьями Суркисами вспыхнула драка в VIP-ложе на НСК Олимпийский
-
Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відборуЕвро-2020 — 13:55 528
-
Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИУкраина — 11:05 417
-
"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів ЄвропиЕвро-2020 — 15 окт 2286
-
Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020Евро-2020 — 15 окт 1563