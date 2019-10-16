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Фиорентина продолжает охоту на ветеранов – следующим может стать Ибрагимович

22:15 48 Читати українською
Фиорентина продолжает охоту на ветеранов – следующим может стать Ибрагимович
Франк Рибери и Златан Ибрагимович / Фото RMC Sport

Звездный форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может вернуться в Европу.

Фиорентина намерена подписать Златана Ибрагимовича, сообщает La Nazione.

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Соглашение 38-летнего шведа и Лос-Анджелес Гэлакси завершается в декабре, поэтому "фиалки" могут получить опытного форварда бесплатно. Сам Златан недавно заявлял, что не против вернуться в Серию А, где он ранее защищал цвета Ювентуса, Интера и Милана.

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В текущем сезоне МЛС Ибрагимович провел 29 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 7-я ассистами.

Напомним, летом Фиорентина подписала 36-летнего ветерана Баварии Франка Рибери.

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Италия Трансферы Чемпионата Италии Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Фиорентина Фиорентина Франк Рибери Франк Рибери
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