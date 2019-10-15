Ибрагимович выполнил трюк с участием астронавта

Бывший нападающий сборной Швеции, который сейчас представляет чемпионат МЛС, Златан Ибрагимович продолжает колдовать с мячом и завораживать своим мастерством поклонников футбола.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович продемонстрировал очередной трюк с мячом. На этот раз он использовал в своей забаве астронавта. На своей странице в Instagram швед опубликовал ролик, в котором двумя ногами перебрасывает мяч через человека в костюме астронавта, который держит небольшой металлический кейс в руках.

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"Я доставляю свои мячи на Луну", – написал 38-летний футболист в социальной сети Instagram.

Что имел в виду этот футбольный гений можем только догадываться, однако Ибрагимович снова был выдвинут на звание лучшего игрока регулярного чемпионата МЛС. Кроме него, на эту награду претендуют мексиканский форвард Лос-Анджелеса Карлос Вела и венесуэльский нападающий Атланты Юнайтед Хосеф Мартинес.

К слову, в этом сезоне МЛС Ибрагимович забил 30 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая форварду Лос-Анджелеса Карлосу Веле (34 гола).

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