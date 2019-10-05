Рибери признан лучшим игроком сентября в Серии А

Вингер Фиорентины Франк Рибери продолжает демонстрировать впечатляющий уровень в 36 лет.

Серия А объявила в своем официальном твиттере, что по результатам голосования награду лучшему игроку сентября получил полузащитник Фиорентины Франк Рибери.

АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку месяца – среди них отсутствует Ярмоленко

Отметим, что Рибери присоединился к "фиалкам" прошлым летом на правах свободного агента. Француз провел 6 матчей за новый клуб и успел отметиться 2 голами и одной результативной передачей.