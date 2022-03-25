Сегодня, 25 марта, Фиорентина объявила о рестайлинге эмблемы, ее начнут использовать уже с начала сезона 2022/23. Главный лозунг изменений – "играй, чтобы отличаться".

Бундеслига вслед за АПЛ сменила логотип в поддержку Украины

Кроме презентации логотипа, был представлен новый манифест о ценностях и идентичности "фиалок", с полным текстом которого можно ознакомиться на официальном сайте . Главный долг и призыв – сделать футбол команды подлинным и самобытным, чтобы он был близок людям и выражал красоту Флоренции с ее страстным духом.

Заметим, что сейчас Фиорентина идет восьмой в турнирной таблице Серии А, но все еще претендует на попадание в еврокубки.

Интер расписал ничью с Фиорентиной, Наполи благодаря дублю Осимхена одержал волевую победу над Удинезе и догнал Милан