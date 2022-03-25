"Фіалки" вирішили трохи видозмінити логотип клубу. Вже відбулось його представлення.

Сьогодні, 25 березня, Фіорентина оголосила про рестайлінг емблеми, її почнуть використовувати вже з початку сезону 2022/23. Головне гасло змін – "грай, щоб відрізнятися".

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Окрім презентації логотипу, був представлений і новий маніфест про цінності та ідентичність "фіалок", з повним текстом якого можна ознайомитись на офіційному сайті. Головний обов'язок і заклик – зробити футбол команди автентичним та самобутнім, щоб він був близький людям і виражав красу Флоренції з її пристрасним духом.

Зауважимо, зараз Фіорентина йде восьмою у турнірній таблиці Серії А і продовжує боротись за потрапляння в єврокубки.

Інтер розписав нічию з Фіорентиною, Наполі завдяки дублю Осімхена здобув вольову перемогу над Удінезе й наздогнав Мілан

Нова і стара емблеми: