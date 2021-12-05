Чемпіонат Італії 2021/22, 16-й тур

Болонья – Фіорентина – 2:3

Голи: Барроу, 42, Хікі, 83 – Малех, 33, Бірагі, 52, Влаховіч, 67

Венеція – Верона – початок о 16:00

Спеція – Сассуоло – початок о 16:00

Сампдорія – Лаціо – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривала битва за п'яте місце у Болоньї між однойменною командою та Фіорентиною. Гості розпочали зустріч активніше, організувавши кілька перспективних атак і ледь не відкривши рахунок вже на 7-й хвилині – це Гонсалсес з дистанції вистрілив повз дальній кут. На 33-й же хвилині він допоміг "фіалкам" вийти вперед, виконавши класний навіс з правого флангу дальню стійку Малех замкнув головою. 0:1! Болонья, однак, зрівняла перед перервою внаслідок закидання Сванберга за спини захисникам під вихід Барру віч-на-віч.

В першій половині другого таймі Фіорентина зробила серйозну заявку на перемогу. На 52-й хвилині Бірагі прекрасним ударом зі стандарту поцілив у дев'ятку воріт господарів, а на 67-й флорентійці заробили пенальті – його реалізував Влаховіч. 1:3! Втім, на 83-й Болонья повернулася в гру завдяки прориву Хікі на лінію штрафного та удару з рикошетом в ближній кут – 2:3!

На жаль для підопічних Сініші Міхаловіча, цей момент став останнім у зустрічі. "Фіалки" втримали звитягу й піднялись на п'яту позицію.

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