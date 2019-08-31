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Фиорентина объявила о подписании Касереса

09:28 26 Читати українською
Фиорентина объявила о подписании Касереса
Мартин Касерес / Фиорентина

Защитник Мартин Касерес продолжит свои выступления в Фиорентине.

Уругвайский центральный защитник Мартин Касерес подписал контракт с Фиорентиной, сообщает официальный сайт "фиалок". Сроки сделки не разглашаются.

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Заметим, что Касерес перешел в клуб из Флоренции на правах свободного агента. Последней командой центрбека был Лацио, который футболист покинул этим летом.

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К слову, в прошлом сезоне в активе Касереса 17 поединков во всех турнирах, результативными действиями 32-летний центральный защитник не отличался.

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Трансферы Чемпионата Италии Италия Трансферы Мартин Касерес Мартин Касерес Фиорентина Фиорентина
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