Фиорентина объявила о подписании Касереса

Защитник Мартин Касерес продолжит свои выступления в Фиорентине.

Уругвайский центральный защитник Мартин Касерес подписал контракт с Фиорентиной, сообщает официальный сайт "фиалок". Сроки сделки не разглашаются.

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Заметим, что Касерес перешел в клуб из Флоренции на правах свободного агента. Последней командой центрбека был Лацио, который футболист покинул этим летом.

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К слову, в прошлом сезоне в активе Касереса 17 поединков во всех турнирах, результативными действиями 32-летний центральный защитник не отличался.