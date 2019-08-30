Симеоне-младший сменил Фиорентину на Кальяри

Клуб из Сардинии согласовал трансфер аргентинского нападающего "фиалок".

Джованни Симеоне стал игроком Кальяри, информирует официальный сайт клуба.

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Контракт аргентинского форварда с "россоблу" действует до 30 июня 2024, сумма сделки не разглашается. В прошлом сезоне сын Диего Симеоне провел за Фиорентину 36 матчей в Серии А, в которых отметился шестью голами. "Фиалки" приобрели 24-летнего игрока летом 2017 года в Дженоа.

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Напомним, в первом туре Серии А Кальяри потерпел домашнее поражение от Брешии со счетом 0: 1.

