toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Симеоне-младший сменил Фиорентину на Кальяри

30 августа 23:17 28 Читати українською
Симеоне-младший сменил Фиорентину на Кальяри
Джованни Симеоне / Официальный сайт Кальяри

Клуб из Сардинии согласовал трансфер аргентинского нападающего "фиалок".

Джованни Симеоне стал игроком Кальяри, информирует официальный сайт клуба.

Наингголан официально вернулся в Кальяри

Контракт аргентинского форварда с "россоблу" действует до 30 июня 2024, сумма сделки не разглашается. В прошлом сезоне сын Диего Симеоне провел за Фиорентину 36 матчей в Серии А, в которых отметился шестью голами. "Фиалки" приобрели 24-летнего игрока летом 2017 года в Дженоа.

Кьеллини получил травму крестообразных связок колена – капитан Ювентуса может вылететь на полгода

Напомним, в первом туре Серии А Кальяри потерпел домашнее поражение от Брешии со счетом 0: 1.

blog_ava
Барселона отклонила контрпредложение ПСЖ по Неймару – возвращение бразильца почти невозможно
30 августа
1653
Теги
Италия Трансферы Джованни Симеоне Джованни Симеоне Трансферы Чемпионата Италии Фиорентина Фиорентина Кальяри Кальяри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
59
мин
Саутгемптон
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук