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Фіорентина оголосила про підписання Касереса

09:28 213 Читать на русском
Фіорентина оголосила про підписання Касереса
Мартін Касерес / Фіорентина

Захисник Мартін Касерес продовжить свої виступи у Фіорентині.

Уругвайський центральний захисник Мартін Касерес підписав контракт з Фіорентиною, повідомляє офіційний сайт "фіалок". Терміни угоди не розголошуються.

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Зауважимо, що Касерес перейшов у клуб з Флоренції на правах вільного агента. Останньою командою центрбека був Лаціо, який футболіст покинув цього літа.

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До слова, у минулому сезоні в активі Касереса 17 поєдинків в усіх турнірах, результативними діями 32-річний центральний захисник не відзначався.

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