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Фіорентина оголосила про 6 нових випадків зараження коронавірусом

7 травня 20:27 732 Читать на русском
Фіорентина оголосила про 6 нових випадків зараження коронавірусом
У Фіорентині – шестеро хворих / ФК Фіорентина

Клуб із Флоренції продовжує страждати від COVID-19. Сьогодні, 7 травня, "фіалки" повідомили про чергові діагностовані випадки.

Троє футболістів Фіорентини та стільки ж працівників клубу здали позитивний тест на коронавірус. Таким чином, у флорентійському клубі 6 офіційно підтверджених випадків хвороби. Усі інфіковані перебувають в ізоляції, інформує офіційний сайт клубу.

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До слова, раніше у таборі "фіалок" було троє хворих – Патрік Кутроне, Душан Влаховіч та Херман Песселья. Всі вони успішно завершили лікування.

Нагадаємо, 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці зможуть займатися у складі груп. Орієнтовно на початку червня можуть дозволити відновлення сезону, але не виключено, що Серія А буде завершена достроково.

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Теги
Італія коронавірус Головне Фіорентина Фіорентина
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