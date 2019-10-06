Фіорентина мінімально здолала Удінезе: 7-й тур Серії А, матчі неділі

У неділю в рамках 7-го туру італійської першості гол Міленковича у другому таймі приніс перемогу Фіорентині над Удінезе. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 7-й тур

Фіорентина – Удінезе – 1:0

Гол: Міленкович, 72

Аталанта – Лечче – початок матчу о 16:00

Болонья – Лаціо – початок матчу о 16:00

Рома – Кальярі – початок матчу о 16:00

Торіно – Наполі – початок матчу о 19:00

У Флоренції місцева команда приймала Удінезе. Команди не мали багато нагод, аби відкрити рахунок у першому таймі, переважно через надійну позиційну гру у обороні. У середині другого тайму "фіалки" таки зуміли вийти вперед – подачу з кутового від Пульгара ударом головою точно у лівий нижній кут замкнув Міленкович. Цього виявилось достатньо для остаточної перемоги у матчі – 1:0 на користь Фіорентини.

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