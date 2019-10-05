СПАЛ дома минимально одолел Парму: 7-й тур Серии А, матчи субботы

В домашнем матче 7-го тура Серии А СПАЛ переиграл Парму благодаря голу в первом тайме. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Италии 2019/20, 7-й тур

СПАЛ – Парма – 1:0

Гол: Петанья, 31

Красная карточка: Стрефецца, 70 (С)

Верона – Сампдория – начало матча в 19:00

Дженоа – Милан – начало матча в 21:45

В рамках 7-го тура Серии А Парма приезжала в гости к СПАЛу. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма – Стрефецца несильно пробил с угла штрафной, а Петанья подставил ногу в последниймомент и дезориентировал голкипера – 1:0. Гости получили отличный шанс отыграться после удаления Стрефеццы на 70-й минуте, но до финального свистка счет в матче больше не менялся – в итоге минимальная победа СПАЛа.

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