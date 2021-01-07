"Фиалки" согласовали с Вулвз досрочное завершение арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба.

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Кутроне переехал во Флоренцию в прошлом январе в аренду на 2 года. Контракт предусматривал опцию выкупа за 20 млн евро, а сама сделка обошлась Фиорентине в 3 млн. Однако, освоиться на Артемио Франки воспитанник Милана так и не сумел. Единственный светлый отрезок Кутроне – июль 2020-го, когда он забил 4 мяча в 9-ти матчах Серии А.

В нынешнем сезоне форвард провел 13 поединков во всех турнирах, в которых оформил лишь 1 ассист.

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