"Фіалки" узгодили з Вулвз дострокове завершення орендної угоди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кутроне переїхав до Флоренції у січні торік в оренду на 2 роки. Контракт передбачав опцію викупу за 20 млн євро, а сама угода обійшлася Фіорентині в 3 млн. Проте, освоїтися на Артеміо Франкі вихованець Мілана так і не зумів. Єдиний світлий відрізок Кутроне – липень 2020-го, коли він забив 4 м'ячі в 9-ти матчах Серії А.

У нинішньому сезоні форвард провів 13 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив лише 1 асист.

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