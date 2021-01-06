Руководство Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с де Брюйне, но с менее привлекательными финансовыми условиями. Издание The Athletic уверяет, что это связано с желанием "горожан" летом усилиться Лионелем Месси.

Гвардиола не переживает из-за отказа де Брюйне продлевать контракт с Манчестер Сити

В лагере Сити понимают, что содержать звезду Барселоны достаточно затратно и нужно прибегнуть к экономии. Бельгийский хавбек отклонил первое предложение от клуба.

Действующий контракт Кевина рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

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