Фіорентина в поєдинку 17-го туру Серії А розгромила Салернітану. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2021/22, 17-й тур

Фіорентина – Салернітана – 4:0

Голи: Бонавентура, 31, Влаховіч, 51, 84, Малех, 90

Венеція – Ювентус – початок о 19:00

Удінезе – Мілан – початок о 21:45

В першому таймі екс-гравець Мілана Бонавентура вивів "фіалок" вперед. Салернітана непогано відповідала господарям, але у другому таймі все пішло шкереберть – Влаховіч оформив дубль та забив свій уже 15-й гол у чемпіонаті (у другого Іммобіле – 13 забитих м'ячів), а Малех після виходу на заміну добив суперника.

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Таким чином, Фіорентина набрала 30 очок та розташувалась на п'ятій сходинці, Салернітана з 8 пунктами залишилась останньою.

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