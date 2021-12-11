Фіорентина вдома розбила Салернітану – Влаховіч тримає статус найкращого бомбардира Серії А
Фіорентина в поєдинку 17-го туру Серії А розгромила Салернітану. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Чемпіонат Італії 2021/22, 17-й тур
Фіорентина – Салернітана – 4:0
Голи: Бонавентура, 31, Влаховіч, 51, 84, Малех, 90
Венеція – Ювентус – початок о 19:00
Удінезе – Мілан – початок о 21:45
В першому таймі екс-гравець Мілана Бонавентура вивів "фіалок" вперед. Салернітана непогано відповідала господарям, але у другому таймі все пішло шкереберть – Влаховіч оформив дубль та забив свій уже 15-й гол у чемпіонаті (у другого Іммобіле – 13 забитих м'ячів), а Малех після виходу на заміну добив суперника.
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Таким чином, Фіорентина набрала 30 очок та розташувалась на п'ятій сходинці, Салернітана з 8 пунктами залишилась останньою.
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