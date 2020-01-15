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Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта

15 января 19:42 358 Читати українською
Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта
Фиорентина – Аталанта – 2:1 – видео голов и обзор матча

Фиорентина одолела Аталанту в 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина – Аталанта.

11’ Патрик Кутроне
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола
 
Йосип Иличич 67’
11’ Патрик Кутроне
67’ Йосип Иличич
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола

"Фиалки" вышли вперед в дебюте встречи благодаря точному удару зимнего новичка команды Патрика Кутроне. Гости ответили несколькими опасными атаками, однако ни одну из них не довели до логического завершения.

Ассист Малиновского не помог Аталанте – команда украинца вылетела из Кубка Италии от Фиорентины

Аталанта смогла забить уже после перерыва. Одним из главных героев момента стал Руслан Малиновский. Украинец обработал мяч в штрафной соперника и сделал точный прострел на Иличича – 1:1. Команда Гасперини имела все шансы на проход в следующий раунд после удаления Пессельи, но Фиорентина не хотела сдаваться. На 84-ой минуте Лирола мощным ударом "прошил" Голлини и завершил выступление Аталанты в Кубке Италии 2019/20.

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