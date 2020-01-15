Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта

Фиорентина одолела Аталанту в 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина – Аталанта.

"Фиалки" вышли вперед в дебюте встречи благодаря точному удару зимнего новичка команды Патрика Кутроне. Гости ответили несколькими опасными атаками, однако ни одну из них не довели до логического завершения.

Ассист Малиновского не помог Аталанте – команда украинца вылетела из Кубка Италии от Фиорентины

Аталанта смогла забить уже после перерыва. Одним из главных героев момента стал Руслан Малиновский. Украинец обработал мяч в штрафной соперника и сделал точный прострел на Иличича – 1:1. Команда Гасперини имела все шансы на проход в следующий раунд после удаления Пессельи, но Фиорентина не хотела сдаваться. На 84-ой минуте Лирола мощным ударом "прошил" Голлини и завершил выступление Аталанты в Кубке Италии 2019/20.