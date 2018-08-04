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Фиорентина арендовала Миральяса

13:23 20 Читати українською
Фиорентина арендовала Миральяса
Кевин Миральяс / Getty Images

Полузащитник Эвертона Кевин Миральяс продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Фиорентина подтвердила переход 30-летнего хавбека Эвертона Кевина Миральяса на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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По неофициальной информации, в сделку будет включен пункт об обязательном выкупе игрока "фиалками" по завершении сезона за 2,7 миллиона евро.

Миральяс провел вторую половину прошлого сезона в аренде в Олимпиакосе.

Ранее игроком Форентины стал нападающий Ювентуса Марко Пьяца.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Италии Кевин Миральяс Кевин Миральяс Фиорентина Фиорентина Эвертон Эвертон
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