Фиорентина арендовала Миральяса

Полузащитник Эвертона Кевин Миральяс продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Фиорентина подтвердила переход 30-летнего хавбека Эвертона Кевина Миральяса на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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По неофициальной информации, в сделку будет включен пункт об обязательном выкупе игрока "фиалками" по завершении сезона за 2,7 миллиона евро.
Миральяс провел вторую половину прошлого сезона в аренде в Олимпиакосе.
Ранее игроком Форентины стал нападающий Ювентуса Марко Пьяца.